مذيعو الجزيرة يرحبون بـ علا الفارس بعد اعلانها انضمامها الى القناة!

اعلن عدد من مذيعي قناة الجزيرة القطرية ترحيبهم بزميلتهم الجديدة الاعلامية الاردنية علا القارس وذلك بعد اعلانها عن انضمامها رسميا الى القناة كمذيعة اخبار.

فقد نشرت الاعلامية الجزائرية وسيلة عولمي تعريدة قالت فيها: “أهلاً وسهلاً بالعزيزة علا الفارس .. اعلامية محترمة وشجاعة”.

أهلاً وسهلاً بالعزيزة علا الفارس .. اعلامية محترمة وشجاعة 🌷 https://t.co/Pr1Zk6nmjX — وسيلة (@wassilaoulmi) May 30, 2019

كما غرد الاعلامي اللبناني جلال شهدا قائلا: “هلا وسهلا بالزميلة علا الفارس @OlaAlfares مذيعة على شاشة الجزيرة. علا طاقة إعلامية ومكسب لاي قناة. .. مرحبا بالصديقة،،، والزميلة القديمة الجديدة. ”

اما الاعلامية اللبنانية غادة عويس فقد كتبت: “أهلاً وسهلاً بالفارسة علا التي تعلو ولا يعلى عليها”.

أهلاً وسهلاً بالفارسة علا التي تعلو ولا يعلى عليها @OlaAlfares ✌️ pic.twitter.com/75LMtvIols — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 31, 2019

وكانت علا الفارس قد اعلنت في لقاء تلفزيوني انضمامها الى قناة الجزيرة مبررة ذلك بالقول: “هذا القرار اخذته لانتبه الى مستقبلي وشغفي وعودة لما جعلني اكون ما انا عليه اليوم وحب الصحافة والحقيقة والميدان فأنا اتشرف ويسعدني ان اعلن من خلال هذا المنبر انني سأطل قريبا عبر شاشة الجزيرة مذيعة للاخبار ان شاء الله مع صفوة الزملاء في الشبكة”.