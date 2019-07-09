مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ” ماكو ” عبر موقع ” إنستجرام ” عن انضمام الممثل التركي ” مراد يلدريم ” إلى فريق عمل الفيلم .

وتأتي تجربة مراد يلدريم في السينما المصرية كتجربة أولى له .. بينما شارك مراد في الدراما المصرية من قبل في مسلسل ” قصة حب ” .

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية وهي قصة غرق العبارة الشهيرة ” سالم إكسبريس ” والتي غرقت في عام 1991 .. حول 8 أفراد في رحلة مثيرة في أعماق مياه البحر الأحمر في مكان ملئ بالذكريات .

والفيلم من بطولة : قصي خولي و ناهد السباعي و خالد أنور و سارة الشامي .. ومن تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني .

ومن المقرر طرح الفيلم في 2019 ولكن لم يتحدد الموعد النهائي لعرضه .