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مراد يلدريم للمرة الأولى في السينما المصرية

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أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم ” ماكو ” عبر موقع ” إنستجرام ” عن انضمام الممثل التركي ” مراد يلدريم ” إلى فريق عمل الفيلم .

وتأتي تجربة مراد يلدريم في السينما المصرية كتجربة أولى له .. بينما شارك مراد في الدراما المصرية من قبل في مسلسل ” قصة حب ” .

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النجم التركي مراد يلدريم في دور مُراد ‏ Türk yıldız Murat Yıldırım, Murat rolünü canlandıracak @mrtyldrm #الخطر_بيقرب #فيلم_ماكو #العبارة_سالم_أكسبريس

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وتدور أحداث الفيلم حول قصة حقيقية وهي قصة غرق العبارة الشهيرة ” سالم إكسبريس ” والتي غرقت في عام 1991 .. حول 8 أفراد في رحلة مثيرة في أعماق مياه البحر الأحمر في مكان ملئ بالذكريات .

والفيلم من بطولة : قصي خولي و ناهد السباعي و خالد أنور و سارة الشامي .. ومن تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني .

ومن المقرر طرح الفيلم في 2019 ولكن لم يتحدد الموعد النهائي لعرضه .

فيلم ماكو .. قريبا ًفي جميع دور العرض المصرية و العربية

" عندما تصبح أقصي آمالك هي .. النجاة "فيلم / ماكو .. فيلم مصري قريبا ًفي جميع دور العرض المصرية و العربية

Posted by ‎Mako Movie – فيلم ماكو‎ on Thursday, October 18, 2018

 

 

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