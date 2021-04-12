شاركت الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها عبر خاصية الستوريز الملحقة بحسابها على تطبيق “إنستغرام” لحظة لقائها بزميلتها الفنانة مرح جبر، بالصدفة في أحد المطاعم في دولة الإمارات.

ونشرت الأطرش مقطعاً من داخل أحد المطاعم يُظهر علاقة الحب التي تجمع بينهما، وحرصت على التغزّل بجمال مرح، وروت كيف أنها التقت بها بالصدفة، وراحت تتغزل بجمالها الذي لم يتغيّر.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع العفوي وتم تداوله بكثافة على صفحات السوشيال ميديا، وركزت غالبية التعليقات على ملامح مرح جبر الجذابة والتي لا تزال تحافظ عليها من دون عمليات تجميل.في المقابل، لم تسلم بطلة “باب الحارة” من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب عمليات التجميل التي اعتبر البعض أنها غيّرت ملامحها وباتت أكثر قسوة وخالية من الجاذبية.