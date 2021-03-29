كشف الفنان اللبناني مروان خوري عن أن موعد زواجه سيكون قريبا وخلال العام الجاري 2021 وأن زوجته المقبلة ستكون من خارج الوسط الفني.

وأشار مروان خوري، 53 عاما والمعروف بلقب أشهر عازب في الوسط الفني، الى ان الدافع الاول لاتخاذه هذه الخطوة هي بحثا عن الامان والاستقرار اولاً والى انجاب الاولاد في المرحلة الثانية وذلك ضمن لقاء تلفزيوني لـ ET بالعربي.

وكان مروان خوري اكد أنه يعيش قصة حب مع شابة من خارج الوسط الفني، موضحا أنها ليست من معجبينه ولكنها تفهمه وتفهم موسيقاه وكان صرح سابقاً انها ليست من ديانته وان ما يهمه الحب بينهما.

كما كشف مروان خوري، خلال اللقاء، عن نيته للانتقال الى دبي حيث قال “الحمدالله حصلت على الاقامة الذهبية وبدي وجه شكر كبير للامارات العربية المتحدة”.