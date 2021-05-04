رفضت مروة راتب، الفنانة السورية المقيمة في الامارات، الحكم عليها من خلال شكلها وطريقتها في اللبس مؤكدة ان الاحتشام ليس معيارا للاخلاق.

وقالت مروة راتب، في مقطع فيديو بثته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على بعض متابعيها: “انتم ما تقدرون تحكمون علي ياما ناس متسترين او ملتزمين ظاهريا وخارجيا بكل شي لكن داخلهم يأكلون لحمك وينافقونك ويهدمون بيوت وما تأمنهم على أي شيء في الدنيا “.

وتابعت “وياما ناس سفور لكن اخلاقهم سامية وناقصهم يا اخي هذا الشيء ما في شيء كامل وما في انسان كامل”.

وختمت كلامها بالقول “ان شاء الله يا رب الله يكملني والله يكمل كل انسان سفور يا رب”.

وسبق وان اكدت مروة راتب أن معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتابعوها بسبب مظهرها او مفاتنها حيث قالت في فيديو سابق: “البعض يقولون ان الناس يتابعونها عشان يشوفون مدري شو وعشان كذا وعشان كذا” .

وتابعت “جالسة في بيتنا وجلابية بيت ومحتشمة وساترة امري واموري تمام ومئة الف مشاهدة في ساعة واحدة تبارك الرحمن ما شاء الله وعين الحسود فيها عود”.