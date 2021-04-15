أكدت الفنانة السورية، المقيمة في الامارات، مروة راتب أن معجبوها على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتابعوها بسبب مظهرها او مفاتنها.

ونشرت مروة راتب مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على سناب شات، قالت فيه: “البعض يقولون ان الناس يتابعونها عشان يشوفون مدري شو وعشان كذا وعشان كذا” .

وتابعت “جالسة في بيتنا وجلابية بيت ومحتشمة وساترة امري واموري تمام ومئة الف مشاهدة في ساعة واحدة تبارك الرحمن ما شاء الله وعين الحسود فيها عود”.

وكانت مروة راتب قد أثارت موجة من السخرية مؤخرا بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتغزل بنفسها وتصف جمالها بأنه بدوي اصيل مع خشم اوروبي.

وقالت مروة راتب: “من قصة عيوني النجلاء ينعرف اني بدوية لأن هذه العيون وهذه الرسمة وهذه القصة خاصة بقبيلة معينة من عرب معينين “.

وتابعت “يمكن شوي اللي يختلف عليكم ويخلي ملامحي ميكس بين عربية واجنبية هو خشمي قصته اوروبية طبعا بدون اي تجميل لكن هذا الشيء ورثته من وحدة من جداتي لأنها كانت هي الوحيدة اللي فيها عرق مو بدوي فبس أنا وأختي الصغيرة اللي عنا هذا الخشم”.