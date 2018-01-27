مريم أوزرلي مثيرة مثيرة وجريئة في آخر جلسة تصوير لها

يبدو أن الممثلة التركية ميريم أورزلي لم تتأثر بقرار شركة “أيكون تالنت” التي كانت تدير أعمالها وقررت مؤخراً التوقف عن ذلك بسبب صورة أوزرلي في مغطس الإستحمام حيث إعتبرتها الشركة “غير لائقة”.

بل إستمرت أوزرلي في نشر صورها المثيرة، وآخرها ما نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت في إحدى الصور جالسةً بطريقة ملفتة، حيث كشف الفستان الذي ترتديه عن أجزاء كبيرة من جسدها بطريقة مثيرة وجريئة.

يُذكر أن العديد من المواقع الإلكترونية التركية، ذكرت أن أوزرلي في علاقة حبّ جديدة مع الممثل الإيطالي كريستيان فيت، بطل مسلسل Game Of Thrones، بعد مشاهدتهما منذ أيام يتناولان العشاء في أحد المطاعم في مدينة إسطنبول التركية، ويأتي هذا بعد إعلان موقع “سي أن أن” التركي أن العلاقة العاطفية التي استمرت 4 أشهر بين أوزرلي والإعلامي المصري باسل الزارو، قد إنتهت.