مريم الكعبي تهاجم شيرين عبد الوهاب وأحلام : ” نحن أمام مشهد مأساوي ومثال سئ “

نشرت الإعلامية الإماراتية ” مريم الكعبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات ” تويتر ” عددا من التغريدات التي هاجمت فيها الفنانة الإماراتية ” أحلام ” والفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” .

والتي انتقدت فيها مريم الكعبي تصرفات وتصريحات كلا من أحلام وشيرين واصفة سلوكياتهم بالسلبية وأن لهم تأثيرا سيئا على الجمهور والمجتمع .

فكتبت مريم الكعبي : ” خفة الظل لا يمكن أن تداري عوار الثقافة وجمال الهندام لا يستر عيوب الفكر ونحن أمام مشهد مأساوي .. إعجابنا بالأصوات وبالمواهب يجعلنا نتغافل عن التأثير السيء ونتجاوز السلوكيات السلبية فنبيع قيم مجتمعات ووعي أفراد بعملة الصوت ونجاح الأغاني ” .

خفة الظل لا يمكن أن تداري عوار الثقافة

وجمال الهندام لا يستر عيوب الفكر

ونحن أمام مشهد مأساوي :

إعجابنا بالأصوات وبالمواهب يجعلنا نتغافل عن التأثير السيء ونتجاوز عن السلوكيات السلبية فنبيع قيم مجتمعات ووعي أفراد بعملة الصوت ونجاح الأغاني . #شيرين — مريم الكعبي (@maryam1001) December 2, 2019

وفي تغريدة أخرى قالت : ” القوة الناعمة هي جمال النموذج الأخلاقي وعمق الثقافة .. القوة الناعمة هي القيم السامية والمبادئ الراسخة هي الصدق والمصداقية والمسؤولية والالتزام .. هي تأثير في الآخرين بدون إكراه .. هي إيمان بالنموذج بدون إجبار .. فهل شيرين أو أحلام هي نموذج القوة الناعمة التي تحتاجها مجتمعاتنا ؟ ” .

القوة الناعمة هي جمال النموذج الأخلاقي وعمق الثقافة

القوة الناعمة هي القيم السامية والمبادئ الراسخة

هي الصدق والمصداقية والمسئولية والالتزام

هي تأثير في الآخرين بدون إكراه

هي إيمان بالنموذج بدون إجبار

فهل شيرين أو أحلام هي نموذج القوة الناعمة التي تحتاجها مجتمعاتنا؟ #شيرين — مريم الكعبي (@maryam1001) December 2, 2019

وأضافت مريم الكعبي فكتبت : ” شيرين وأحلام وعشرات الأسماء الفنية المشهورة فنانون لا يمكن تصنيفهم كقوة ناعمة لأن تأثيرهم سيء جدا .. إنهم مثال حي على تهميش الثقافة وتكريس التسطيح والاهتمام بالشكليات دون المضمون .. ومن يدافعون عنهم بجهل يدعمون التأثير السلبي الذي يقمن به والذي جعلنا نتناسى قيمة القوة الناعمة ” .