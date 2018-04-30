مريم اوزرلي قبل وبعد التجميل..شاهدوا الفرق لن تصدقوا !

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صدمت الجمهور.

​مريم اوزرلي​ ظهرت بلوكين مختلفين، الأول باطلالة بسيطة قبل اجرائها عمليات تجميل، والثانية ظهرت بابهى حلّتها، بعد التزيين والعمليات.

نالت الصورة آلاف الاعجابات والتعليقات الصادمة عن اسباب تحوّل لوك الاخيرة الى هذا الحدّ.

من جهة ثانية، قررت اوزرلي العودة مجددا الى برلين والاستقرار في المانيا حيث اشترت عدة منازل هناك، على الرغم من انها كانت في وقت سابق قد اشترت منزلا في اسطنبول لتعيش في تركيا، ولكن يبدو ان الخيبات العاطفية المتلاحقة التي تعيشها السلطانة هويام جعلتها تقرر العودة الى المانيا.