تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية المفيمة في الامارات ​مريم حسين​، ظهرت فيه وهي ترقص بطريقة غريبة.

وقد أرفق المتابعون مقطع الفيديو بتعليقات مستنكرة لظهور مريم بهذه الطريقة المستفزة وحركات وجهها،

كما كانت ترتدي كروب توب باللون الأسود كشفت عن بطنها، مع تنورة طويلة Maxi.

وكانت مريم حسين قد كشفت، أنها تحضر عطرها الخاص الذي أسمته “متيم فيك” مشيرة بأن الناس عرفوها بعطرها الذي تستخدمه منذ 6 سنوات متواصلة في كل المناسبات.

وقالت انه بعد خروجها من السجن الذي قضت فيه نحو 12 يوما أصبحت إنسانة مختلفة، مهاجمة مشاهير السوشيال ميديا لان موهبتهم لا تستند إلى موهبة أو إبداع فني:

“بدأت ممثلة في العام 2009، وأمتلك موهبة حقيقي ، فقد نلت شرف الوقوف مع ممثلين خليجين عمالقة في أعمال درامية أمثال حياة الفهد وداوود حسين وطارق العلي، وأضافت:” الظهور في التلفزيونات ليس كما نجومية التلفونات، وأن أي طفلة مراهقة يمكنها أن تصير مؤثرة “بلوجر” سيلفي وجاكيت ويصير لديها 2 مليون متابع”.