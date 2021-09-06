شاركت مريم حسين، الفنانة المغربية المقيمة في الامارات، متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها كشفت من خلالها عن تلقيها هدية كانت تتمناها من صغرها.

وظهرت مريم حسين في الصور بفستان قصير ومكشوف الكتفين بينما كانت تلاعب جرو صغير ابيض اللون.

وعلقت مريم حسين على الصور كاتبة: “أحلى هدية كنت أتمناها لي في صغري حققها لي بكبري ”.

وكان قد تناقل ناشطون مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه ابنة مريم حسين من طليقها فيصل الفيصل بحضور لافت جدًا على سجادة الصلاة، وأشاد المتابعون بهذا الظهور النادر.

كانت مريم حسين، قد كشفت عن ملامح ابنتها للجمهور، لأول مرة منذ ولادتها، ونشرت في حسابها الشخصي على تطبيق انستقرام مجموعة من الصور التي ظهرت فيها الطفلة الصغيرة في لقطات عفوية وعلقت عليها: “وكتبت مريم حسين في تعليقها على الصور: “أنت لست ابنة إيجابية وساحرة ورائعة للغاية، فقط، فأنا فخور جداً لأنك ابنتي لأنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يقارن بك. عيد ميلاد سعيد لابنتي الصغيرة المثالية”.