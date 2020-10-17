كشفت الفنانة المغربية مريم حسين عن تلقيها عرض زواج بالسر من قبل إحدى متابعيها على حسابها الرسمي بتطبيق “سناب شات”، حيث قال لها: “أنا معجب فيج وأنا من أبو ظبي مستعد اتزوج بالسر إذا ما عندك مانع وبشتري لج بيت في دبي وفي الإجازات بكون عندج اذا موافقة خبريني”.

وردت مريم على هذا الطلب قائلة :”بسرعة اعمل نفسك ميت”، كنوع من أنواع التعبير عن استهجانها الشديد من هذا الطلب.

كذلك كشفت الفنانة المغربية عن مصدر الأموال التي تنفقها على نفسها خاصة أنها متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، قائلة :”أبوي وزوجي وأخواني وعائلتي وسويت مشروع لأمي عشان تصرف عليا بعد”، وجاء ذلك ردا على متابعة قالت لها:”سؤال من يصرف عليك وانتي ماتشتغلين”.

وكانت مريم قد ردت على اتهامها بالإعلان عن الشركة الوهمية للفوركس وغير المصرح بها في دول الخليج، قائلة:”تجربة خاصة من خلال بحثي عليهم بقوقل وانا ممثلة و لست فاشينستا عشان اعلن وكممثلة احب اني اشارك يومياتي مع جمهوري ودائما اذكر بڤيديوهاتي كلمة(اسألوا وتأكدوا بالاول قبل لا تخطون اي خطوة وهذا نموذج عن ماطلع لي بقوقل وتحياتي”.