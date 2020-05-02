نشرت الفنانة المغربية ” مريم حسين ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” هاجمت فيه ضيوف برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” الذي يقدمه الفنان المصري ” رامز جلال ” .

وذلك بسبب حالة الإستسلام التي يظهرون بها خلال الحلقة وقبولهم الإذلال الذي يمارسه رامز جلال معهم .

فقالت مريم حسين في مقطع الفيديو : ” أنا عكس بعض الفنانات اللي كانوا الصراحة مذلولات.. يعني أنا عن نفسي والله العظيم لو يعطيني 10 ملايين دولار ويقولي قوليلي أنا جميل أو أنا مادري إيش لأتف بوجهه ” .

وتابعت : ” سوري يعني مو عشان شي لكن هذه شخصيتي .. ما حدا يقولي قولي عني كذا أو كذا ما أقدر ” .

وأضافت : ” أنا بنتي صارت تصرفاتها مو حلوة بعد ما شافت البرنامج لكن أنا المسئولة أنا المفروض ما أحط البرنامج وهي موجودة .. بنتي تروح تنام بحط البرنامج وبضحك وبصفق له وبرافوا عليك يا رامز استمر وحار على اللي يحاربك ” .