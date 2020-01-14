مريم حسين عن محمد رمضان : ” أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 “

خرجت الفنانة ” مريم حسين ” بتصريحات مثيرة للجدل في لقائها التليفزيوني مع برنامج ” The Insider بالعربي ” والتي تحدثت فيها عن الفنان ” محمد رمضان ” على هامش حضورها لحفله الأخير مع الفنان سعد لمجرد في دبي .

حيث أعربت مريم حسين عن سعادتها بلقاء محمد رمضان وإنه اللقاء الأول لها به وحرصها على التصوير معه في كواليس الحفل .

وعن محمد رمضان قالت مريم حسين : ” أنا أحب شخصيته أحسه مريم حسين 2 أو أنا محمد رمضان 2 .. نفس الشخصية تقريبا ” .

وأشارت مريم حسين إلى الأغاني التي تحبها لمحمد رمضان مثل أغنية إنساي ونمبر وان .. وقالت : ” حلو الواحد لما يتكلم عن نفسه في أغنياته .. فيه ناس بينتقدوه ليش انت قاعد تتكلم وتقول أنا نمبر وان أنا الإمبراطور .. عادي أنا أقول عن نفسي أنا الملكة ” .