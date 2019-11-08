مريم سعيد تبتعد عن الأضواء.. هل دخلت القفص الذهبي من ثري خليجي؟

بعد ان غابت عن الاعلام واختفت عن الاضواء انتشرت اخبار تفيد ان ال​إعلام​ية ​مريم سعيد​ دخلت القفص الذهبي في حفل زفاف ضخم في لندن من رجل أعمال خليجي قيل بأنه كويتي بحضور عائلتهما وأصدقائهما المقرّبين.

وحسب الاخبار المتداولة قررت مريم سعيد ان تحتفل بزفافها بعيدًا عن الأضواء الا ان البعض سرب خبر خطوبتها قبل اسابيع اضافة الى انه قيل انها تعرفت على زوجها خلال فترة دراستها في لندن، بعدها قررا الارتباط.

يذكر ان الإعلامية المغربية أعلنت قبل اشهر قليلة انسحابها من برنامج “Trending” بحجة انها بحاجة الى استراحة قصيرة الا ان البعض قال ان شاشة الـ MBC هي التي استغنت عنها.