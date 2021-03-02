استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة من أرشيف الفنانة المصرية الراحلة مريم فخر الدين. واللافت أنها ظهرت فيها طفلةً صغيرة جداً وهي تجلس في أحضان والدتها مجرية الأصل. ولفتت الصورة انتباه عدد كبير من المتابعين الذين سارعوا إلى المقارنة بين شكل مريم القديم وذاك الذي اتّسمت به في سنوات شبابها ورشدها. كما تحدث بعضهم عن والدتها وتطرّقوا إلى أوجه الشبه بينهما ورأوا في معظمهم أنها كثيرة.

ويُشار إلى أن الفنانة الراحلة اشتهرت في السينما العربية في فترتًي الخمسينيات والستينيات بأدوار الفتاة الجميلة الرقيقة قبل أن تخرج من هذه الصورة النمطية في السبعينيات بحكم مرور السنين، وباتت تؤدي أدواراً مختلفة كما في فيلم “بئر الحرمان” الذي عُرض في العام 1969 و”الأضواء” الذي عُرض في العام 1972.

تزوّجت مريم فخر الدين في العام 1952 من المخرج محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما 8 سنوات وانتهى في العام 1960. وبعد مضي 3 أشهر على طلاقها، تزوجت من الدكتور محمد الطويل، وأنجبت ابنها أحمد واستمر الزواج 4 سنوات. وفي العام 1968 تزوجت في لبنان المطرب السوري فهد بلان. وبعد الطلاق تزوجت من شريف الفضالي.