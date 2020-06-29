أجرى الدكتور ” حسام حسني ” رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة المصرية لقاءا مع برنامج ” الستات مايعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” CBC ” .

وخلال الحلقة كشف حسام حسني عن تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا حيث أكد إنها غير جيدة وأن الأطقم الطبية لا تدخر جهدا في رعايتها .

وأضاف : ” نطلب من كل المصريين الدعاء لها .. قلبنا واجعنا عليها ” .. كما تمنى أن تمر الأيام المقبلة على خير ويطمئن الجميع على صحتها .

وفي تصريحات تليفزيونية أخرى للدكتور حسام حسني أكد أن فيروس كورونا ليس هو السبب الوحيد لتدهور حالتها الصحية بهذا الشكل إنما يعود لإصابتها بمرض آخر لم يكشف عنه .