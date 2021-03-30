خطفت الطفلة السعودية مسك العنزي الانظار بطرافتها أثناء مشاركتها في حلقة الامس من برنامج “Little Big Stars- نجوم صغار” والذي يقدمه نجم كرة القدم السعودي ياسر القحطاني على شاشة قناة mbc.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مختلفة للطفلة السعودية مسك العنزي والتي تتمتع بخفة ظل وتعليقات عفوية وتلقائية جعلت الكثير من الأشخاص يقعون بحبها حتى أن اسمها أصبح ضمن الأكثر تداولاً وذلك من خلال هاشتاغ #مسك_العنزي.

وكان لافتا ثقة الطفلة بنفسها حيث قالت ان كل العالم يريد مشاهدتها واصفة نفسها بأنها “مشهورة الحلوة أمورة” ثم قالت لياسر القحطاني “شفت الكويت وصلت عندها حتى امريكا وصلت عندهم وكل العالم”.

وبعد ان سألها ياسر القحطاني “كيف اصير مثلك مشهور” اجابته مسك ببراءة “أرقص” ما أثار تفاعلا واسعا بين الجمهور.

ويعرض برنامج “نجوم صغار” لقاءات قصيرة، شيّقة وشقيّة، فاتحاً الأبواب على مواهب طفولية مُبدعة في مجالات عدّة منها التراثي كالشعر والخيل والصقور والإبل.. ومنها الفني كالغناء والشعر والرسم والعزف، مروراً بالتقديم والرياضات المختلفة، والابتكارات التكنولوجية وغيرها الكثير، ضمن استعراضات تبهر الأبصار وتأسر القلوب.