أنهت الفنانة لقاء الخميسي الجدل المثار حولها خلال الفترة الماضية حول ديانتها، بعد الإدلاء بتصريحات مثيرة مؤخرا.

ماذا قالت لقاء الخميسي عن ديانتها؟

قالت لقاء الخميسي، خلال حوارها في حلقتها أمس لبرنامج «أسرار»، الذي تقدمه الأعلامية أمير بدر، المذاع عبر فضائية «النهار»: «أبويا مسلم فأنا مسلمة وأنا أسلمت قلبي لله ولكن أمي مسيحية».

وأوضحت لقاء الخميسي: «كل واحد جواه ربنا مفيش حد مش جواه ربنا، شايف ربنا إزاي أو معتنق ديانة إيه دي تخص كل إنسان مش أي شخص آخر».

وأضافت: «كل الديانات المسيحية واليهودية والإسلام بيتكلموا بنفس المنطق، ولكن كل دين له شكل في الوقت الذي أنزل فيه، وكل معتنقي هذه الديانات بتعرف ربنا».

ديانة والدة لقاء الخميسي

وتحدثت الفنانة عن اختلاف ديانات والديها، قائلة: «اتربيت في بيت والدتي مسيحية ووالدي مسلم، بس أمي عمرها ما دخلتنا في القصة دي، ومكنش فيه فرق بين والدي المسلم وأمي المسيحية، إنسان وإنسانة الاتنين بيعبدوا ربنا وأمي كانت بتصوم معانا رمضان مع إنها مش مضطرة لدا، وكانت بتصحينا نصلي الفجر وكانت بتصلي لربنا بطريقتها».

وذكرت لقاء الخميسي: «وأنا روحت معاها مرات كتيرة الكنيسة وصليت جوا الكنيسة، هي نفس الصلاة بس الطقس المختلف بس بندعي ربنا هنا في الكنيسة وفي المسجد».

وتابعت لقاء خلال حديثها: «أنا شايفة إن المسلم زي اليهودي زي المسيحي، وكل واحد عنده أفكاره أتربي إزاي وقرأ إزاي وقرأ ايه وأنا قرأت كتير في الدين والتاريخ، بس الطبيعي إني تطلعي مسلمة أي أنها أسلمت قلبها للإله والمسيحي مسلم طبعا لإنه أسلم قلبه للإله، سلمت قلبي لربنا يعني».

وأشارت: «مفيش فروق بين الأديان هو نفس الكلام، احنا محتاجين نعرف ربنا، احنا جزء من ربنا، مش بيقولك ونفخنا فيه من روحنا؟ الطبيعي نطلع مسلمين يعني أسلمنا قلبنا بـ الإله، يبقى كلنا زي بعض».

وبينت لقاء الخميسي: «أنا مع الديانة الإبراهيمية اللي دار الحديث عن تطبيقها أو وجودها، والدين يتحدث عن الله والله واحد مفيش غيره، وسيدنا إبراهيم هو الأساس، والثلاث ديانات زي بعض، وقبل ما يبقى فيه إسلام في مصر كانت البلد مسيحية، وقبلها كانت يهودية وبعدين دخل عمرو بن العاص مصر بقت إسلامية».

آخر أعمال لقاء الخميسي

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي، كان مسلسل “إجازة مفتوحة” من نوعية أعمال الـ40 حلقة.

المسلسل من بطولة: شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وآخرين.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

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