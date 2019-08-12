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مشاجرة وتشابك بالأيدي بين أحمد عز وزينة وشقيقتها في الساحل الشمالي

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي أنباءا عن حدوث أزمة كبرى بين الفنان أحمد عز والفنانة زينة وشقيقتها امتدت إلى التشابك بالأيدي يوم أمس أثناء تواجدهم بقرية مراسي في الساحل الشمالي .

حيث بدأت الواقعة بحسب شهود عيان بتواجد أحمد عز مع مجموعة من أصدقائه في بهو فندق مراسي سيدي عبد الرحمن ليلتقي بشقيقة الفناة زينة والتي تدعى ” ياسمين ” بالصدفة في لوبي الفندق .

وتوجهت ياسمين إليه وبدأت بالهجوم عليه قائلة : ” أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة “.. وبالفعل خلعت الجزمة وألقتها في وجهه وحاولت التعدي عليه مما دفعه للتشابك معها وبدأ يوبخها صارخا عليها .

لتأتي زينة وتصرخ في وجهه وتوبخه وحاولت التعدي عليه بالضرب إلا إنه تصدى لها وقام بضربها حتى تصاعد الخناق بينهما ووصل إلى حد التشابك بالأيدي .

حتى تمكن الحضور من المتواجدين في المكان من فض التشابك بين الأطراف الثلاثة وتم استدعاء الشرطة وتحرير محضر بالواقعة .

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