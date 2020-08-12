نشرت الفنانة ” مشاعل الشحي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أرفقتها بتعليق أثار الجدل بين المتابعين .

حيث كتبت في تعليقها على الصور قائلة : ” بالنسبة لي أموت وأنا صاحبة قراراتي وما أعيش خاضعة لأحد .. هذا مبدأ ” .

الأمر الذي أثار التساؤلات في تعليقات المتابعين حول إن كانت تقصد بهذا التعليق زوجها الفنان ” أحمد خميس ” خاصة بعد تداول أخبارا في الفترة الأخيرة حول إنفصالهما وأنما أشارت إليه في تعليقها هو السبب في حدوث ذلك .

فيما شكك الكثيرون في صحة خبر انفصالهما معتبرين أنهما يحاولان لفت الأنظار فقط .