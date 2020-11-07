احتفلت الإعلامية الإماراتية ​مشاعل الشحي​ بعيد ميلاد احدى شقيقاتها عبر حسابها الرسمي على موقع “انستغرام”، حيث نشرت صوراً جمعتها بهن، مع حرصها على اخفاء وجوههن بالبالونات.

وقالت معلقةً على الصور: “كل عام و انتي بخير سلامه يَ روح أختج. والله يديم علينا اللمه الحلوة”.

وكان الشحي وزوجها الإعلامي الإماراتي ​أحمد خميس، اعلنا شرائهما منزلاً جديداً بعد عودتها عن انفصالهما.













وأطل الثنائي عبر حساب الشحي الرسمي على “انستغرام” من امام باب منزلهما، معلقةً بالقول: “كميه الفرحه اللي انا فيها ما تنوصف، خذنا بيت بعيد عن الازعاج اول شي ثاني شي الحين عندي حديقه صغيره أقدر ازرع فيها على راحتي”.

ونشر خميس بدوره صوراً جمعته بالشحي قائلاً: “أخيييراااا خذنا بيت أحلامنا، اللهم اجعلها بدايه جميلة و سعيدة لنا”.

يُذكر ان الشحي وخميس تعرضا أخيراً لانتقادات كثيرة عبر الـ”سوشيال ميديا” بسبب استعراض حياتهما الخاصة على المواقع. كما هاجمهما آخرون مشيرين إلى ان كل ما حكي عن انفصالهما كان مجرد مسرحية تمثيلية خادعة.