خرج المشهوران الإماراتيان مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس عن صمتهما بعد الضجة الكبيرة الذي أثارها مقطع فيديو ظهرا فيه وهما يمزحان، حيث تلفظت خلاله الشحي بكلمة ”غير لائقة“.

ونشرت الفنانة والإعلامية الإماراتية ”مشاعل الشحي“ مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“، ظهرت فيه مع زوجها ”أحمد خميس بدأته بالقول ان الفيديو الذي يتم تداوله خاص جدا بينها وبين زوجها وتابعت “”بين اي زوجين ممكن تصير سوالف وشغلات المفروض مو تطلع”.

بدوره أكد أحمد خميس أن المقطع تم تداوله عن طريق الخطأ، ولم يقصد نشره، وانه لا يعرف كيف انتشر بهذه الطريقة على الرغم من حذفه من هاتفه تمامًا.

وقال خميس، إنه بعد تصويره للمقطع حذف اللقطة التي تحتوي على اللفظ الخارج لأنه شيء خاص جدًا بينهما، كما أنهما لا يعلمان كيف انتشر هذا المقطع، معبرا عن صدمته من انتشاره.

كما أوضحت ”الشحي“ أنهما سيرفعان دعوى قضائية ضد المواقع التي نشرت الفيديو لمحاسبتها، وكذلك ضد أصحاب التعليقات المسيئة، وأنهما لا يريدان تبرير الموقف.

وطالب ”خميس“ و“الشحي“ من المتابعين عدم استباق الأحداث، والحكم عليهما بأحكام لا أساس لها من الصحة قبل أن تظهر الحقيقة، مؤكدين أنهما من المستحيل أن ينشرا مثل هذا المقطع فقط للوصول للتريند.