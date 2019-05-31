مشاعل الشحي وزوجها يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. والسبب!

تنبأ جمهور الفنانان الكويتيان مشاعل الشحي وأحمد خميس بانسحابهما واعتزالهما مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن نشر أحمد خميس صورة سابقة له مع زوجته وأرفقها بتعليق قال فيه: “ربي خلقت الأخطاء وخلقت الأعذار وخلقت التوبة وخلقت القلوب الصافية اللهم فاشهد أني بقلب مؤمن أعتذر لزوجتي وأعترف بخطأي” .
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ربي خلقت الأخطاء وخلقت الأعذار وخلقت التوبة وخلقت القلوب الصافية اللهم فاشهد أني بقلبٍ مؤمن أعتذر لزوجتي واعترف بخطاي. . تتفقون بأن لا عيب في الاعتذار 🌱
وعلى إثر هذا التعليق أخذ متابعو أحمد خميس يتناقلون أن السبب الرئيسي لذلك قد يكون نشره صورة بالخطأ لزوجته هو ما جعله يعتذر لها ويعلن انسحابهما من مواقع التواصل بطريقة ما.
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كان خطأ كبير نعرض حياتنا بالسوشل ميديا 💔 . لذا قررنا انا و زوجتي اننا نكون من يوم و رايح حذرين من المنشورات الي نطرشه ، و ذلك لعاداتنا و تقاليدنا، 🇦🇪 . لكن خبرونا من الأخطاء الي كنّا نغفلها بالمقاطع و الصور الي ننشرها بالتعليق . و بإذن الله راح نتابع اول بأول. . و نبا نعتذر عن كل خطأ شفتوها منا و حابين نفتح صفحة جديدة (برمضان🌙) و ايضا (بعام التسامح 🌱) .
وفيما بعد طلب الفنان من جمهوره أن يكتبو له عن جميع الأخطاء الموجودة في مصوره مع زوجته وسيقوم بدوره بالإعتذار والحذر في المستقبل عند نشره لأي صورة أو فيديو.