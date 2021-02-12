يواجه مسلسل “​أنت أطرق بابي​” بطولة النجمين التركيين ​كرم بورسين​ و​هاندا أرتشيل​ مأزقاً جديداً، بعد قرار هيئة الرقابة التركية للإذاعة والتلفزيون فرض عقوبات عليه وعلى عدد من المسلسلات التركية الأخرى، بسبب مشاهد وصفتها بأنها “شهوانية” وتخالف عادات وتقاليد الأسرة التركية وتلحق الأذى بالمجتمع، كمشاهد الجاكوزي والاستحمام و المساج التي ظهرت ضمن أحداثه.

وفرضت الرقابة أيضاً غرامة على مسلسل “علي رضا” بسبب الألفاظ البذيئة، وطالت العقويات أيضاً مسلسل “السد” بسبب عدم المساواة بين الجنسين والإساءة للمرأة، أما الغرامة التي طالت مسلسل “الحفرة” وابنة السفير” و”الغرفة الحمراء” فبسبب مشاهد العنف.





