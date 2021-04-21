انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهد من الحلقة الثامنة من مسلسل ” للموت ” أثار الجدل بين المتابعين .

حيث شهدت الحلقة مواجهة بين الفنان ” باسم مغنية ” الذي يؤدي شخصية ” عمر ” وبين الفنانة ” ماغي بو غصن ” والتي تقوم بدور ” سحر ” ومعهم أيضا الفنانة ” دانييلا رحمة ” حيث تجسد شخصية ” ريم ” .

وظهر في المشهد باسم مغنية وهو يتحدث مع دانييلا رحمة ثم يقوم بضربها على مؤخرتها في مشهد وصفه المتابعون بالجرئ منتقدين القائمين على العمل خاصة وأنه يعرض في شهر رمضان .

يذكر أن مسلسل للموت يشارك في بطولته كلا من : ماغي بو غصن وباسم مغنية ودانييلا رحمة ومحمد الأحمد وخالد القيش وفادي أبي سمرا ووسام صباغ وكارول عبود وفيفيان أنطونيوس وأحمد الزين وغيرهم .. ومن تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر .