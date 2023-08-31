قالت الفنانة المصرية أنغام، إنها تعرضت لموقف صعب في طفولتها حينما قام والدها بضرب والدتها.

وتابعت أنغام، ببرنامج AB talks : “أصعب موقف مر عليا في طفولتي لما أبويا مد إيده على أمي، وأنا كنت بحب أبويا بشكل هستيري”.

أنغام تكشف سبب تغير علاقتها بوالدها

وأضافت: “في اليوم ده هما معرفوش يداروا والظاهر قبل اليوم ده كانت الأمور بالنسبة لي بينهم مدارية، ومن بعد اليوم ده زي ما يكونوا سمحوا لنفسهم وقالوا خلاص هي شافت”.

واستكملت: “بعد ما ضرب أمي هو جاي يسلم عليا وهو خارج لزقت نفسي في الحيطة وقلتله لا مش عايزة أبوسك أو أسلم عليك.. هو اتخض”.

وأردفت: “زعلت جدا على أمي، واتاخدت منه ومن وقتها شفته شخص تاني، الراجل اللي كنت بتعلق في كتافه، ومعملتش كده تاني وأنا مرتاحة”.

واختتمت الفنانة المصرية حديثها عن والدها قائلة: “قررت بعدها حماية ماما، ودي بقت أهم مسئولياتي في الحياة”.

من هو والد أنغام؟

هو محمد علي سليمان موسيقار وملحن مصري ولد في 2 أكتوبر 1947 في محافظة الإسكندرية ودرس بمدارسها كما درس في معهد الوسيقي كونسر فتوار في الإسكندرية وتخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج 1966-1967م وهو والد المطربة أنغام والممثلة الراحلة غنوة، وأخو المطرب الراحل عماد عبدالحليم.

أنغام ووالدها

أنغام ومهرجان العلمين

من ناحية أخرى، علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها أمس فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: “بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية”.

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: “فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول”.

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي”.

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية.

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