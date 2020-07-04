كشف مصدر طبي من مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية التي تتواجد بها الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” منذ 41 يوما عقب إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عدم صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن تحسن حالتها الصحية .

حيث أكد المصدر أن الحالة الصحية لرجاء الجداوي تتدهور بشكل سريع وغير مستقرة وأن الرئة لم تستعيد عملها من جديد وتعتمد على الأنبوبة الحنجرية المتواجدة عليها حاليا وهي التي تضخ لها الأكسجين حيث لا يمكنها التنفس بدونها .

ويعتبر هذا الأنبوب هو المرحلة الأخيرة لمصابي كورونا وفي حال فشلت الرئة في استعادة عملها قد يودي ذلك بحياة المريض .

كما أكد الطاقم الطبي المعالج لها بإنه لم يتم إجراء أية مسحات جديدة لها وإنهم اكتفوا بنتائج الـثلاث مسحات الإيجابية التي سبق وأن أجرتهم وأكدت إيجابية الإصابة بفيروس كورونا .