علّقت الفنانة سيرين عبدالنور على الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، لشقيقتين تشاجرتا بسبب إقدام الأولى على إطفاء شمعة عيد ميلاد شقيقتها الصغرى، قائلة: “خفت، فالاولى غيورة، أما الصغرى فشو هالبراءة… هجمت عليها ونتفت شعرها ومسحت بها الأرض”.

وتصدّر الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار كثيراً من التعليقات على ردة فعل الطفلتين، وهما من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البرازيل

. وبعد انتشار مشاجرتهما وحصول الفيديو على نسبة مشاهدة عالية، نشرت والدتهما صورة لهما وهما تقطعان معاً قالب الحلوى.

كما نشرت لهما فيديو تشكران فيه المتابعين على اهتمامهم وعلى التعليقات الطريفة.