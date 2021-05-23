نفى الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة المصرية، أن يكون سبب وفاة الفنان الكبير سمير غانم الفطر الأسود كما تم تداوله خلال اليومين الماضيين.

، وقال خالد مجاهد، في تصريحات صحفية، حول هذا الموضوع أن: ” الحديث عن سبب الوفاة موجود فى شهادة الوفاة، وهى مشاكل فى الكلى وخلافه والسبب ليس مجهولا”.

ورد على تصريحات شقيق الفنان الراحل سمير غانم، بأن شقيقه توفى بالفطر الأسود، قائلا “إن سبب الوفاة مذكور فى شهادة الوفاة لـ الفنان الراحل”.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد: “الأعراض الجانبية تعتبر أمرا علميا وطبيا، ضاربا مثلا: “أى حد عنده سكر بيحصل عنده مضاعفات وبيجله قدم سكرى، وده أحد الأعراض وتحدث لأى مريض عند نقص فى جهاز المناعة”.



ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك معلومات من المتخصصين، وأن سبب الوفاة للراحل ليس مجهولا.

وكان شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، كشف أن الأخير أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“.

وأوضح شقيق الفنان الراحل، في تصريحات خلال تشييع جثمان أخيه، أنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس العلاج.

ولفت إلى أن سمير غانم أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، مؤكدا أنه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.

وببن أن ارتفاع اليوريا في الدم، تسببت في أن شقيقه كان في حالة توهان، إلا أنه كان مدركا ما يدور في غرفته بالمستشفى عند زيارته.