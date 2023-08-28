دعى الإعلامي السوري مصطفى الأغا جمهوره الى توخي الحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي الذي وصفه بأنه سلاح ذو حدين.

وعرض الأغا عبر حسابه على اكس، إعلانا بصوته وصورته عن منتج لعلاج مشاكل المفاصل، نافيا اي علاقة له به.

وقال الاغا بعد ان عرض الفيديو: “هذا اعلان لمنتج بعثه لي احد الاصدقاء انا مش عامله والمنتج اصلا مش موجود محطوط بصوتي وصورتي”

وتابع “الذكاء الاصطناعي والعلم والتكنولوجيا سلاح ذو حدين لازم تعرفوا ان اي شيء ممكن ينحط لاي انسان وهو ما دخله فيه خاصة الناس المعروفين اللي بيطلعوا على الشاشات ولهم صوت وصورة او اي انسان له صوت وصورة على السوشيال ميديا”.

واضاف “لازم ما تصدقوا ي شيء يجيكم لانه ممكن يجي عن عائلتكم عنكم انتم يعملوا اشياء ليست صحيحة”.

وبعد ان اكد على ان القوانين في الامارات العربية المتحدة شديدة جدا، حذر متابعيه مرة اخرى قائلا “اتمنى انتم تكونوا واعيين انتبهوا منيح”.