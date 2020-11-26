حلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك والفنان اللبناني عباس جعفر ضيفان على الاعلامي مصطفى الاغا في حلقة الامس من برنامج “صدى الملاعب” الذي يذاع على قناة “ام بي سي”.

وقد طرح مصطفى الاغا سؤالا على حلا الترك عن هدفها في الحياة قائلا “شو بدك من الحياة ترقصي تمثلي تغني يصير عندك مصنع يصير عندك فلوس شو تبغي في الحياة؟”.

وبعد لحظة تفكير، قالت حلا الترك ان هدفها في الحياة ان تكون ناجحة سواءا في دراستها او عملها كفنانة مؤكدة انها تحاول ان توازن بين الامرين.

وعن امكانية دخولها العالمية من بوابة هوليوود، قالت حلا الترك انها تخطط للامر ولكن في مرحلة لاحقة.

وعن نجمتها المفضلة، قالت حلا الترك أنها تعتبر اريانا غراندي بمثابة ايدول لها قائلة “حبيبة قلبي احبها وايد اتمنى ان اشوفها اصلا”.

وقد تغزل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مصطفى الاغا بسبب هذه الاسئلة قائلين انه احرجها.