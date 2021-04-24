أعرب الفنان ” مصطفى درويش ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن حزنه الشديد على وفاة الطيار ” أشرف أبو اليسر ” الذي رحل عن عالمنا منذ قليل بعد إصابته بوعكة صحية تعرض لها مؤخرا .

فكتب مصطفى درويش في منشوره ناعيا أشرف أبو اليسر : ” الله يرحمك ربنا جابلك حقك وراضاك وعوض ولادك في حياتك قبل مماتك الله يرحمك .. أنا زعلت علي الراجل ده جدا والله من غير ما أعرفه” .

وتابع : ” ربنا مقبلش قهرتك وظلمك في ضياع حياتك وإنت عايش ربنا يصبر أهله وإبنه .. قهر الرجال صعب وخصوصا علي كبر .. الله يرحمك ربنا عوضك وسخر في مماتك كل مصر تدعيلك .. ربنا عوضه جميل وغير متوقع ” .

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد في قضت يوم 7 إبريل الماضي بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر ورفض الدعوى الفرعية .