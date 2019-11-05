مصطفى شعبان يردّ على إهانة أسما شريف منير للشيخ الشعراوي

ردّ الممثل المصري ​مصطفى شعبان​ على الجدل الكبير الذي أثارته الممثلة المصرية ​أسما شريف منير​ مؤخراً بسبب كلامها عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو ما إعتبره الكثيرون إساءة له.

وكتب شعبان عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:”اللهم أحسن خلقنا وهذب ألسنتنا وارحم جهلنا واعفو وتجاوز عن أخطائنا ، و اجمعنا على المحبه و الطاعه و التسامح، الشعراوي رمز مصر”.

اللهم احسن خلقنا و هذب ألسنتنا و ارحم جهلنا و أعفو و تجاوز عن أخطاءنا ، و اجمعنا على المحبه و الطاعه و التسامح . #الشعراوي_رمز_مصر — Mostafa Shaban (@MostafaShaban) November 3, 2019



وكانت قدّمت أسما، اعتذارًا للجمهور بعد الشعراوي بـ المتطرف، كاتبة على صفحتها الخاصة: “حصل بيني وبين شخص حوار اسأت فيه التعبير عن اللي عايزه أقوله و حساه، اتفهم فهم كلامي علي اني انتقد فضيلة الشيخ متولي الشعراوي انا بتكلم من غير ما بحسب كلامي و انا مقصدش باي حال من الاحوال اني اغلط أو يوصل كلامي بشكل غلط كده ، انا مش بقيم فضيلة الامام ، انا عموما عمري ما احب اغلط في حد”.

وتابعت: “انا باعتذر جدا جدا عشان لم استطع ان احسن التعبير واختيار الكلمات الصحيحة وده يمكن عشان لسه بتعلم و ده عن عدم ادراك انا لسه بتكلم علي طبيعتي زي اول يوم قررت اني اظهر على السوشيال ميديا، بس دلوقتي لازم اخد بالي من كل كلمه بقولها عشان كل حاجه بتتحسب عليا و ده جديد عليا”.