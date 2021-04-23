بكلمات حب ودعم عايد الفنان المصري ​مصطفى قمر​ شقيقه حمادة بمناسبة عيد ميلاده ونشر صوراً تجمعهما في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وقال: “لما يكون أخوك الصغير دايماً جنبك وبيسندك وبيخاف عليك عمرك ماحتحس بالوحدة ولا الالام ولا بالضعف رغم إن هو الصغير لكن قلبه كبير جدا بيحبك كل وقت حتي لما تكون عصبي ربنا يحفظك ويخليك لينا ياحمادة انا وياسر وعبير اخواتي الغاليين وابويا العظيم الحاج ​أحمد قمر​. كل سنة وانت طيب ياحماداااااا عيد ميلاد سعيد”. ولاقت الصور الكثير من التعليقات المعايدة والدالة على الكثير من الحب لهما.





