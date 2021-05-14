نشر الفنان المصري ​مصطفى قمر​ مشهدا من الحلقة الأخيرة من مسلسله “​فارس بلا جواز​” التي ظهرت فيه ابنته “جودي”.

وعلّق قمر على الفيديو: “آخر عروسة هي جودي بنتي بس الواد آدم ابن عمتها خطفها مني ماشاء الله ياچودي أداء حلو قوي براڤو ربنا يحرسك ويحفظك صلوا علي النبي”.

وكان عايد مصطفى قمر شقيقه حمادة بمناسبة عيد ميلاده ونشر صوراً تجمعهما في صفحته الخاصة، وقال: “لما يكون أخوك الصغير دايماً جنبك وبيسندك وبيخاف عليك عمرك ماحتحس بالوحدة ولا الالام ولا بالضعف رغم إن هو الصغير لكن قلبه كبير جدا بيحبك كل وقت حتي لما تكون عصبي ربنا يحفظك ويخليك لينا ياحمادة انا وياسر وعبير اخواتي الغاليين وابويا العظيم الحاج أحمد قمر. كل سنة وانت طيب ياحماداااااا عيد ميلاد سعيد”.





