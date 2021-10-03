احتفل النجم مصطفى كامل يوم الخميس، في فيلته بالمهندسين وفى جو عائلى، بخطوبة ابنته ” فرح ” الطالبة بكلية الإعلام على القبطان بحرى يوسف عبدالحكيم، حيث اقتصر حفل الخطوبة على حضور أهل العروسين والأصدقاء.

وكان فستان العروس من تصميم أحمد رجب وميك أب زهرة ومصفف شعر ديفيد وماجد وديكور أرتيكا والمصور الفوتوغرافى فيينا، والشبكة عبارة عن طاقم من الماس.

مصطفى كامل يحتفل بخطوبة إبنته فرح

وعلّق كامل عبر صفحته على إنستجرام قائلاً :”ألف مبروك حبيبة قلبي وحياتي، خطوبة فرح علي القبطان بحري يوسف عبد الحكيم”، وتلقى الفنان عـدد كبيــر من التعليقـــات، مباركين ومتمنين لهما حياة مليئة بالسعادة والفرح.

أعمال مصطفى كامل

وطرح مؤخرًا مصطفى كامل، ثامن أغانى ألبومه الجديد “وجع قلبى”، والتى تحمل اسم “إتعلمت من الليالى” من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير ميكس وماستر احمد جودة.

هذا وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد “وجع قلبى”، والتى تحمل اسم “اسكت” من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية “حلوة حياتى” من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يُذكر أن ألبوم “وجع قلبى” الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ماعدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتــو، والتوزيــع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنيــة شعبيـــة من توزيع إسلام ساسو.

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