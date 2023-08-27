أثارت أسما شريف منير جدل كبير علي مواقع السوشيال ميديا وذلك بعد نشر فيديو لها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وهي تحلق شعرها بماكينة الحلاقة .

أسما شريف منير تحلق شعرها

علقت أسما أسفل الفيديو قائلة “شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص، غير الغده و تأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير اوي نفسي اخده، ابداً من جديد، احرر نفسي، افتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة و تفاؤل”.

تابعت رميت ورايا حاجات كتيرة اوي بمجرد اني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً و بعديها حسيت اني مليانا ادرينالين.. خطوة جريئة و مرعبه بس حسه اني طالعة منها بدري، عارفة ان في ناس كتير هتهاجمني بس انا فراق معايا احساسي بالراحة اللي انا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة.

تفاعل الجمهور مع هذا الفيديو ونال إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد التعليقات علي هذا الفيديو وأكدوا مدي جرأتها .

تعليق أسما على إطلالتها المثيرة

من جانبها، وكانت الفنانة أسما شريف منير قد ردت على الانتقادات الموجهة لها، بسبب ملابسها وإطلالتها المثيرة للجدل.

وأكدت، خبيرة التجميل أسما شريف منير أنها لا تعرف سبب الهجوم عليها، مؤكدة أن ملابسها كانت بالفعل ملفتة للنظر ولكن لم تخرج عن المألوف والمتعارف عليه بين النجمات.

أسما شريف منير تقتحم عالم التمثيل

وكانت أسما شريف منير كشفت في تصريحات محلية نيتها اقتحام مجال التمثيل خلال الفترة القادمة بعد الشهر الكبيرة التي حققتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت: بدأت في تلقي ورشة تمثيل مع مدرب التمثيل أحمد تمام والكوتش عمرو جمال ، وهذا سبب ابتعادي عن السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة ، لقد كنت مترددة تجاه هذه الخطوة لخوفي منها ، ولكنني قررت أن أخوضها بعد التدريب والتعلم بشكل جيد دون تسرع.

أسما تكشف نصائح والدها لها

ومن ناحية أخرى تحدثت الفنانة أسما شريف منير عن نصائح والدها الفنان شريف منير لها في تصريحات محلية قائلة: بابا بينصحني أبطل تهور وهو أكتر حد متهور ويمكن عشان مبخبيش حاجة، وعفويتي جيباني ورا الشمس، وهفضل زي ما أنا، ولا ألتفت للشائعات وبحاول أقول الحقيقة، واللي مؤمنة بيه، ووالدي ديمًا بينصحني ويقولي بطلي تهور وهو أكتر حد متهور.

آخر أعمال شريف منير

يذكر أن عرض مؤخرًا للفنان شريف منير مسلسل إيجار قديم شارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم ومنهم شريف منير، محمد الشرنوبي، فيدرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، رحمة حسن، علاء زينهم، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت .

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

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