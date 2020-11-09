دشن متابعون إماراتيون هاشتاغ على موقع تويتر للمطالبة بمنع الفنانة السورية ​أصالة​ من الغناء في أوبريت وطني الذي يتم التحضير له بمناسبة عيد الإتحاد ​الإمارات​ي، بعد إعجابها بمنشور كتبته الفنانة اللبنانية ​إليسا​، يتعلق بتطبيع دول عربية مع ​إسرائيل​.

وتصدر وسم “استبعدوا اصالة” في قائمة أعلى الوسوم رواجاً في الإمارات وعدد من الدول الخليجية ومنها السعودية حيث شاركه المتابعون بكثافة، إحتجاجا على المشاركة المحتملة لأصالة في الأوبريت الوطني

.وتساءل المتابعون الإماراتيون عن الأسباب وراء عدم مشاركة العديد من الأسماء الفنية المهمة في الإمارات، ومنهم ​أحلام​ وميحد حمد وعيضة المنهالي وغيرهم.

وكانت أصالة قد ضعت علامة الإعجاب على منشور لإليسا، تتحدث فيها عن علاقة لبنان بالقضية الفلسطينية، إذ طالبت بعدم المزايدة على بلدها في هذا الشأن “من أشخاص يعيشون في دول لديها إتفاقيات سلام مع إسرائيل”.

انقهرت ياناس كيف ارقد الحين !! تغلط ع الدولة اشكره وبتيبونها وبدفعون لها فلوس !!؟



حد يروح يشوف انور المشيري يعرف بموضوعها والا ماعنده خبر؟؟#استبعدوا_اصاله pic.twitter.com/qEjfWIvmao — أروى Arwa (@Arwaalnuaimi) November 7, 2020

وجاء منشور إليسا بعد 3 أسابيع من إعلان الإمارات، التوصل لمعاهدة سلام مع إسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

وكان الشاعر الإماراتي أنور المشيري قد أعلن أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبدالمجيد عبدالله، إضافة إلى أصالة نصري وفنانين آخرين.

|| اوبريت وطني اماراتي ||

و #انور_المشيري مو يايب

ولا اماراتي يغني الا حسين الجسمي

مع احترامنا للاسامي اللي انطرحت



بس نعم خير . . ! !

وين ميحد حمد وين حمد العامري

وين احلام وين حربي العامري

فايز السعيد وغيرهم .!!!

ترى الكلمات بتطلع من لسانهم اصدق..#اوبريت_الخمسين https://t.co/4lsfdb88ud — بَراَئـهْ (@braahAbdullah0) November 8, 2020