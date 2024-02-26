أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة مكتوب عليها “صيد العقارب ولأول مرة الفنانة نوال الكويتية“، وقامت برسم شكل قلب، لتعلن عن تقديم نوال الكويتية تتر مسلسلها “صيد العقارب” وذلك عبر خاصيه الاستوري.

مسلسل صيد العقارب

وتخوض غادة عبد الرازق المارثون القادم رمضان 2024 بـ مسلسل صيد العقارب مع نخبة من الممثلين المصريين.

غادة عبد الرازق – صيد العقارب

وتواصل غادة عبد الرازق تصوير مشاهدها في “مسلسل صيد العقارب“، تمهيدًا لعرض المسلسل في الموسم الرمضاني 2024، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينوميديا.

مسلسل صيد العقارب يشارك فيه كل من رياض الخولي، محمد علاء جامايكا، سيمون، فريد سيف النصر، عماد صفوت، أحمد ماهر، ميار الغيطي، سامية عاطف، مجدي بدر، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين.

في وقت سابق، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، ملامح مسلسلها الجديد صيد العقارب الذي تشارك به بموسم رمضان 2024 المقبل، إذ قالت في لقاء تلفزيوني، إن مسلسل صيد العقارب أشبه بالمستحيل، موضحة: دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى.

آخر أعمالها

الجدير بالذكر أن عرض مؤخرا لغادة عبد الرازق حكاية “تحت الحزام” من مسلسل “حدث بالفعل”

شارك في بطولة حكاية “تحت الحزام” سلمى أبو ضيف، خالد أنور، بسنت حاتم وغيرهم.

دارت أحداث الحكاية في 3 حلقات فقط حول أم تعمل طبيبة نفسية تختطف خطيبة ابنها ليلة زفافهما بسبب عدم رغبتها في إتمام الزيجة.

يعتبر مسلسل حدث بالفعل يلقي المسلسل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية تم تجميعها من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

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