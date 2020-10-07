نشرت المطربة السورية ” رشا رزق ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تدعو من خلاله بمنع الإنجاب في المخيمات السورية .

وذلك بدعوى أن سوريا ليست بلد آمنة لإنجاب الأطفال وضرورة وضع حقوق الطفل أولوية وتوفيرها قبل التفكير بالإنجاب .. واعتبرت أن كل من ينجب طفلا في تلك المخيمات وفي ظل تلك الظروف هو بحكم ” المجرم ” .

فكتبت رشا رزق في منشورها قائلة : ” نداء إلى كل المنظمات الإنسانية .. فريق ملهم منظمة بنفسج بسمة وزيتونة وكل الأفراد الناشطين بالعمل الإنساني مشان الله ابعتوا مساعدات حبوب منع مشان ما تبعتو بعدين أضعافهن أدوية وعلاجات لتشوهات وأمراض ومصايب ” .

وتابعت : ” كل من يخلف ولد بالمخيمات هو بحكم المجرم وخلصنا خلينا نعمل حملة منع الحمل .، سوريا ليست بلد آمنة لإنجاب أطفال ” .

وأثار هذا المنشور الذي انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعي الكثير من الجدل بين المتابعين الذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد ومعارض لما تدعو له .