الصفحة الرئيسية فن مطربة شهيرة تثير غضب الإعلام السعودي .. ومطالبات بمقاطعتها فنيا

مطربة شهيرة تثير غضب الإعلام السعودي .. ومطالبات بمقاطعتها فنيا

بواسطة -
0 148

تسبب الفنانة الإماراتية ” أحلام ” في غضب عددا كبيرا من الإعلاميين والصحفيين السعوديين بعد انتهاء حفلها التي أقامته مؤخرا بالمملكة العربية السعودية على هامش فعاليات اليوم الوطني السعودي .

حيث اجتمع مجموعة من الصحفيين في نقطة إلتقاء النجوم بالصحافة لانعقاد مؤتمر صحفي بعد الحفل واستمروا في انتظارها لساعات طويلة .

حتى خرج مدير أعمالها لإخبارهم بأن الفنانة أحلام لن تستطيع إجراء اللقاءات الإعلامية بسبب ضيق الوقت .

وأثار هذا الموقف غضبا بين الإعلاميين الذين رفضوا هذا التصرف محملين أحلام المسؤولية في تجاهل الإعلام وعدم إحترامها لهم .

كما أطلق إعلاميون سعوديون هاشتاج على تويتر تحت عنوان ” أحلام تتجاهل الإعلام السعودي ” معبرين عن غضبهم من تصرفات الفنانة أحلام ضد الإعلام السعودي الفني .

وطالب البعض أيضا بمقاطعة أخبارها وحفلاتها الفنية مستقبلا .

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.