هاجم الفنان المصري محمد شاهين كلا من مقدمتي”برنامج العرافة“ الإعلامية بسمة وهبة، و“شيخ الحارة والجريئة“ للمخرجة إيناس الدغيدي؛ بسبب محتوى برنامجيهما، الذي يعتمد علي كشف اسرار وأزمات والخوض في تفاصيل خاصة وحرجة في كثير من الاحيان في حياة النجوم الضيوف على الهواء للجمهور.

وكتب “شاهين” عبر حسابة الرسمى بموقع “فيسبوك“: “عندي سؤال يا جماعة اي وجهة الاستفادة من برنامج بسمة وهبة وبرنامج أيناس الدغيدي، يا جماعة أخص علينا وأنا اولكم لو فعلا فضايح الناس وتتبع عوارتهم بقت تضحك ونحب نتفرج عليها أخص”.

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يُذكر أن الإعلامية بسمة وهبي عادت في شهر رمضان 2021 الجاري إلى التلفزيون من خلال”برنامج العرافة“، بعدما تركت “برنامج شيخ الحارة“ اللذين يتشابهان في نفس الفكرة، فيما حلت المخرجة إيناس الدغيدي محل بسمة وهبي في تقديم ”شيخ الحارة“.

ويقوم البرنامجان على استضافة عدد من مشاهير الفن والرياضة والإعلام والمجتمع طوال الحلقات، والنخر في حياتهم الشخصية لكشف الأسرار الخاصة بهم، لدرجة وصلت أن برنامج ”شيخ الحارة“ تسبب في طلاق الفنانة هالة صدقي على الهواء مباشرة، بعدما خرج زوجها في بث مباشر عبر مواقع التواصل ليطلقها رسميًا بعد استضافتها في البرنامج.

وفي السياق الفنى، طرح مؤخرا نجم ستار أكاديمي محمد شاهين، أغنيته الجديدة “كله طار” بمشاركة مطرب المهرجانات حودة بندق، التي تحمل “اللون الشعبي” وذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات “يوتيوب“،

وأكد مؤخرًا أحمد سمير، مدير أعمال المطرب محمد شاهين، وجميع مطربين شركة “إم تاتش برودكشن”، قائلا: “ضم شاهين، مؤخرا أغنية جديدة لألبومه الجديد بعنوان “ابن عمي” والتي تعد مفاجأة كبيرة لجمهوره، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمير محروس”.. وأضاف، أن الأغنية التي تكون عنوان ألبوم شاهين، تكون من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع توما.

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