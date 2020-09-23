شاعت مؤخراً أخبار تشير إلى ان خلافاً حدث بين الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي. وهو ما أثار اهتمام الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن مدى صحة هذا الخبر.

ويبدو أن الممثل سارع إلى الرد بطريقة حاسمة من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وفيها ظهر برفقة زوجته وهو يحتضنها مع الإشارة إلى حسابها في التعليق.

ورأى الكثيرون أن هذا يعد نفياً قاطعاً لكل ما يروج له بشأن ذلك الخلاف. ويشار إلى أن الاضواء سلطت على النهار مؤخراً بعدما اتهمه بعض الحسابات الناشطة على مواقع التواصل بإجراء تعديلات على البوسترات الترويجية للأعمال التي يشارك فيها وهي “أسود فاتح” و”المنصة”. واشار هؤلاء إلى انه يحاول إبراز صورته فيها.

إلا أن بحثاً في حساب الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على “إنستغرام” أظهر أن النهار لم يجر أي تغيير في الملصق الدعائي لـ”أسود فاتح”. كما تبين انه لم ينشر سوى البوستر الفردي للـ”المنصة” الذي سيعرض على شاشة تلفزيون “أبو ظبي” وعبر “نيتفلكس”.







