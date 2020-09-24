تعرض الفنان راشد الماجد لموقف محرج أثناء حفله بمناسبة اليوم الوطني السعودي حيث مازحه بعض المعجبين حول زيادة وزنه.

وتداول ناشطون مقطع فيديو من الحفليسمع فيه صوت إحدى المعجبات وهي تقول له “ضعفان مرة” رداً منها على تعليقه على نفسه: “أدري اني دب” في إشارة إلى وزنه الزائد.

كانت ردة فعل راشد الماجد طريفة حيث قال ممازحاً الجمهور: “خل ينبسطون الي يقولون بو خد”.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل رواد مواقع التواصل الذين أعجبتهم خفة ظل راشد الماجد خلال الحفل.

وكان الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر قد أحيوا اليوم الوطني السعودي 90 بحفل في الدمام في أولى احتفالات اليوم الوطني برعاية شركة روتانا.

وأشعل الفنان راشد الماجد حفله بعد فقرة الفنان أصيل أبو بكر في الصالة الخضراء بالدمام، وأطرب الجمهور في أولى حفلاته بعد توقف شهور بسبب أزمة فيروس كورونا