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معلومات ربما لا تعرفونها عن نور الشيخ.. عروس خالد الشاعر

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قام الإعلامي البحريني خالد الشاعر بالإعلان عن عقد قرانه على الإعلامية نور الشيخ، ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ، لتنهال عليهما التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي
وبمجرد الإعلان عن هذا، بدأ الكثيرون في التساؤل بفضول عن العروس، والبحث عن معلومات تفصيلية عنها

لي من الطيب نصيب @khaled_alshaer ❤️

A post shared by نور خالد الشيخ🦄 (@bynooralshaikh87) on

المصدر: layalina.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

filflan.com : الصورة الأولى من عقد قران خالد الشاعر على ابنة هذا الفنان

 

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