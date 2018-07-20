معلومات ربما لا تعرفونها عن نور الشيخ.. عروس خالد الشاعر

قام الإعلامي البحريني خالد الشاعر بالإعلان عن عقد قرانه على الإعلامية نور الشيخ، ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ، لتنهال عليهما التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي

وبمجرد الإعلان عن هذا، بدأ الكثيرون في التساؤل بفضول عن العروس، والبحث عن معلومات تفصيلية عنها

ويحدثُ أنْ تُولَدَ ثانيةً !

تم عقد قراني على " نور " ابنة الأستاذ خالد الشيخ. pic.twitter.com/PsImkuivHR — خالد الشاعر (@khaled_alshaer) July 18, 2018

المصدر: layalina.com

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