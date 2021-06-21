تحتفل اليوم 21/ يونيو الفنانة نرمين الفقي بعيد ميلادها الـ49. اشتهرت نرمين خلال فترة التسعينيات، ورغم غيابها لسنوات إلا أن نرمين عادت وبقوة لجمهورها لتبهره برشاقتها وجمالها. وبرغم أنها مقلة في المشاركة بالتمثيل بشكلٍ كثيف إلا أنها استطاعت أن تثبت نفسها بأداء تمثيلى قوى، من خلال أعمالها، حتى أنها أصبحت فتاة أحلام الشباب بمرور السنوات والأجيال.

طاردتها شائعات بالجملة حول ارتباطها بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إلا أنه قد صرح في مناسبة سابقة، أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأنه رجل لا يصلح للزواج، كما أكد أن “نرمين الفقي سيدة جميلة وتستحق رجل يقدرها بشكل كبير”. أما عن نرمين الفقي، فردت على الشائعات مؤكدة أنها تصاب بنوبة ضحك كبيرة حين تقرأ هذا الكلام. وقالت نرمين في تصريحات خاصة قبل وفاة الفيشاوي: “لم أنزعج أبداً من تلك الشائعة، بل كنت أتمنى أن تكون حقيقة”.

وكشفت نرمين الفقي في لقائها التليفزيونى مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامجها الشهير، عن علاقتها بوالدتها قائلة: “أمى كانت أم بكل المعانى وكانت بتروح معايا أوردرات التصوير لأنها كانت بتخاف عليا، وده شيء طبيعى لازم في مرحلة زمنية معينة يكون في فترة، ومرة زمان ضربتنى علقة بسبب إنى حبيت أعمل موضة قصة شعر (الأسد)، وقصيت شعرى وهى لما شافتنى ضربتنى لأنها بتعتبر إن الشعر ده زينة البنت”.

وكشفت «نرمين» أيضا عن سبب غيابها لحقبة زمنية كبيرة، قائلة: “كنت في البيت كان وقت والدتى جالها سرطان، وأنا وحيدة وكمان جت فترة الثورة وانشغلت الفترة دى جامدة جدا حتى توفيت والدتى وبعد كدة عملت مسلسل جبل الحلال، ومسلسل الإمام الغزالى مع محمد رياض، وحاولت أبرز قدراتى من خلاله في اللغة العربية ولكنها صعبة جدا وكنت بعافر”.

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وأضافت نرمين: “المشكلة اللى عرفتها لما كبرت إنه بمجرد ما اختفيت ملقتش حد حواليا وفضلت فترة بقول معقولة مفيش حد يتصل بيا أو يهتم بيا، وللصراحة مفيش غير حنان شوقى وشيرين فاجئونى باتصالاتهم بالرغم إننا مش أصحاب أوى وهما اللى زارونى أيام مرض والدتى وعملوا معاها كذا فيديو وأنا بشكرهم جدا”.

ومن غير المعروف عن الجميلة نرمين الفقي، أنها “اسكندرنية”، تخرجت من مدرسة فيكتوريا كولدج، والتحقت بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ولم تعمل بمجال دراستها قط، إلا أن في عام 1995 قررت السفر إلى القاهرة لاقتحام عالم الإعلانات ومن ثم دخلت الساحة الفنية.

على الرغم من دخولها عالم الفن في 1995، إلا أنها لم تشارك إلا في 8 أفلام فقط، بعدما اكتشفها “طلعت يوحنا” من خلال مشاركتها في مجال الإعلانات في البداية، إلا أنه شاركت في 70 مسلسل حتى الآن، منهم مسلسل “أبو العروسة” بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بظهورها في “جبل الحلال” أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

نرمين الفقي سجلت عودة قوية في دراما رمضان 2021، بعد غياب أكثر من 7 سنوات عنها، حيث قدمت دورها في “مسلسل النمر“، كما قدمت دورا استثنائيا بـ “مسلسل ضل راجل” ، وعبرت نرمين، عن سعادتها، بنجاح دورها فى المسلسلين مضيفة: “تعبت جدا فى دوري بمسلسل ضل راجل، معقبة: “إيدي كانت بتترعش بجد عشان أقدر أجمع الأحاسيس والمشاعر”. ،

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