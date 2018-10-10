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معلومات لا تعرفوها عن الراحلة دينا هارون.. من هي شقيقتها!.. وبهذه الكلمات ودعها الفنانين

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معلومات لا تعرفوها عن الراحلة دينا هارون.. من هي شقيقتها!.. وبهذه الكلمات ودعها الفنانين

معلومات لا تعرفوها عن الراحلة دينا هارون.. من هي شقيقتها!.. وبهذه الكلمات ودعها الفنانين

فوجئ محبو الممثلة السورية دينا هارون، صباح اليوم الاثنين 8 أكتوبر، بخبر وفاتها، بعد تدهور حالتها الصحية.

ورغم خضوع هارون لجراحة دقيقة تكللت بالنجاح، تدهورت حالتها مجددا مما جعلها تعود للمكوث في المستشفى مرة أخرى، ونستعرض 7 معلومات عن الراحلة.

1- ولدت دينا هارون في 27 ديسمبر عام 1973.

2- بدأت مشوارها الفني عام 1999، من خلال مسلسل “أحلامنا المؤجلة”.

3- شاركت الراحلة في عدة أعمال تليفزيونية آخرها مسلسل “الحب كله”، الذي عرض عام 2014.

4- تزوجت دينا هارون عام 2011، من خلدون وليد، ولكنهما انفصلا بعد زواج استمر 5 سنوات.

5- لديها ابن واحد يدعى كرم عمره 3 سنوات.

6- شقيقتها هي الممثلة تولاي هارون.

7- تعرضت الراحلة لمشكلات صحية في الأمعاء والتنفس، مما جعلها تجري جراحة دقيقة، وتكللت بالنجاح، لكنها تعرضت لمضاعفات صحية، حتى رحلت عن عالمنا.
بهذه الكلمات ودع الفنانين الفنانة الراحلة دينا هارون

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