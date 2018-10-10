معلومات لا تعرفوها عن الراحلة دينا هارون.. من هي شقيقتها!.. وبهذه الكلمات ودعها الفنانين

فوجئ محبو الممثلة السورية دينا هارون، صباح اليوم الاثنين 8 أكتوبر، بخبر وفاتها، بعد تدهور حالتها الصحية.

ورغم خضوع هارون لجراحة دقيقة تكللت بالنجاح، تدهورت حالتها مجددا مما جعلها تعود للمكوث في المستشفى مرة أخرى، ونستعرض 7 معلومات عن الراحلة.

1- ولدت دينا هارون في 27 ديسمبر عام 1973.

2- بدأت مشوارها الفني عام 1999، من خلال مسلسل “أحلامنا المؤجلة”.

3- شاركت الراحلة في عدة أعمال تليفزيونية آخرها مسلسل “الحب كله”، الذي عرض عام 2014.

4- تزوجت دينا هارون عام 2011، من خلدون وليد، ولكنهما انفصلا بعد زواج استمر 5 سنوات.

5- لديها ابن واحد يدعى كرم عمره 3 سنوات.

6- شقيقتها هي الممثلة تولاي هارون.

7- تعرضت الراحلة لمشكلات صحية في الأمعاء والتنفس، مما جعلها تجري جراحة دقيقة، وتكللت بالنجاح، لكنها تعرضت لمضاعفات صحية، حتى رحلت عن عالمنا.

بهذه الكلمات ودع الفنانين الفنانة الراحلة دينا هارون

