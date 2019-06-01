معمر القذافي سبب هروب حميد الشاعري من ليبيا

استضاف برنامج ” عايشة شو ” في حلقة أمس المطرب والملحن الموسيقي الليبي حميد الشاعري .

وتحدث عن أسباب خروجه من ليبيا في أواخر السبعينات من القرن الماضي بسبب الرئيس الراحل معمر القذافي .

حيث يعود ذلك إلى موقف كما وصفه حميد بإنه ” موقف مؤثر ” ولم ينساه ابدا طوال حياته .. حينما امر القذافي بحرق ” الأورج ” الخاص به .

وأن هذا الأورج كان يحبه للغاية لإنه حصل عليه كجائزة أولى من المدرسة وهو في سن ال 16 ولكنه فوجئ بحرقه إلى جانب آلات موسيقية أخرى في ميدان عام بحجة إنها آلات غريبة .

وأكد حميد الشاعري إنه لم يكن لديه أي علاقة بالسياسة وإنه اتخذ قراره بمغادرة ليبيا عام 1978 بعد ذلك الموقف .

وتحدث عن محاولات هروبه من ليبيا إلى مصر والقبض عليه 3 مرات من قبل حرس الحدود وكل مرة يتم القبض عليه كان يفرج عنه لأن شقيقه كان وزيرا

وأكد حميد الشاعري أن المؤلف المصري ” مدحت العدل ” يعلم تفاصيل هذه القصة وغيرها من القصص وإنه يرغب في تحويلها إلى قصة فيلم .