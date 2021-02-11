فاجأ مغني الراب الأميركي ​ليل أوزي فيرت​ (26 عامًا) المتابعين بكشفه عن زرعه ألماسة وردية على جبينه يبلغ سعرها 24 مليون دولار.

وكتب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي:”كلّفني هذا الحجر الكثير، وأدفع ثمنه منذ 2017.. كانت تلك أول مرة أرى فيها ألماسة وردية طبيعية حقيقية. الكثير من الملايين في وجهي”.

وأظهر مقطع فيديو نشره فيرت، الماسة الوردية الضخمة وهي تبدو كما لو أنها اخترقت جبينه، معلقًا “الجمال هو الألم”.

ويبلغ وزن الماسة تقريبًا 10 قراط، واشتراها فيرت من تاجر المجوهرات المعروف إليوت إليانت، والذي يزوّد المشاهير بالجواهر الثمينة والنادرة.

Ok we good pic.twitter.com/tOOIaQbcWs — Uzi London ® (@LILUZIVERT) February 4, 2021





